Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe'ye yakın olmak istiyor

Prens William ve Kate Middleton çifti, son dönemde sağlık problemleriyle mücadele eden Kraliçe Elizabeth’e daha yakın bir yerde yaşamayı düşünüyor.



Gelecek yaz Windsor mevkiine taşınmak isteyen çift, normalde Norfolk ve Kensington Sarayı arasında yaşamını sürdürüyor. Çift, sağlık durumu kötüye giden Kraliçe’ye yakın olmak için Windsor Great Park’ına yakın olan Fort Belvedere’de yazı geçirmeyi planlıyor.

