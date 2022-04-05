Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe'ye yakın olmak istiyor

Prens William ve Kate Middleton, son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için gelecek yaz Windsor'a taşınmayı planlıyor.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe'ye yakın olmak istiyor

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 08:45

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Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde

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Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protestoların odağında

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Prens William ve Kate Middleton çifti, son dönemde sağlık problemleriyle mücadele eden ’e daha yakın bir yerde yaşamayı düşünüyor.

Gelecek yaz Windsor mevkiine taşınmak isteyen çift, normalde Norfolk ve Kensington Sarayı arasında yaşamını sürdürüyor. Çift, sağlık durumu kötüye giden Kraliçe’ye yakın olmak için Windsor Great Park’ına yakın olan Fort Belvedere’de yazı geçirmeyi planlıyor.

Fort Belvedere, daha önce VII. Edward ve Wallis Simpson’a ev sahipliği yapmıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, son olarak eşi Prens Philip için düzenlenen anma töreninde görüntülendi.

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