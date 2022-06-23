Prens William ve Kate Middleton'ın evliliklerinin 10. yılına özel portre

Prens William ve Kate Middleton çiftinin geçtiğimiz yıl evliliklerinin 10. yılına özel olarak resmedilen ilk resmi portresi ortaya çıktı. Çiftin birlikteki ilk portresini ödüllü sanatçı Jamie Coreth resmetti.

Prens William ve Kate Middleton'ın evliliklerinin 10. yılına özel portre

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 16:13

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2011'de evlenen  ve  çiftinin evliliklerinin 10. yılına özel yapılan ilk resmi portreleri ortaya çıktı.

İkilinin portresi, ödüllü İngiliz sanatçı Jamie Coreth tarafından yapıldı.

BİRLİKTE KARAR VERDİLER

Coreth, portreyi yapmadan önce Kensington Sarayı'nda çift ile birden fazla görüşme gerçekleştirdi ve ikiliyle birlikte özellikle Middleton’ın portrede kullanılacak mücevherlerine karar verildi.

EVLİLİKLERİNİN 10. YILINA ÖZEL OLARAK YAPILDI

Portre, geçtiğimiz yıl Cambridgeshire Kraliyet Portre Fonu tarafından, ikilinin evliliklerinde geride bıraktıkları 10 yılı kutlamak amacıyla hediye olarak hazırlanmıştı.

Dük ve Düşes, portrelerini yapan sanatçının daha önce Ulusal Portre Galerisi'nde çalışmalarını görerek ‘Genç Sanatçı Ödülü’ kazanmasına da yardımcı olmuştu.

TARİHİ ESERLERİN SERGİLENDİĞİ MÜZEDE YERİNİ ALDI

İkili portrelerinin bitmiş halini İngiltere’nin Cambridge kentinde antik çağlardan kalan arkeolojik eserlerin sergilendiği Fitzwilliam Müzesi’nde görecek.

Prens William ve Kate Middleton'ın sanatçı Jamie Coreth tarafından yapılan portresi.
Prens William ve Kate Middleton'ın sanatçı Jamie Coreth tarafından yapılan portresi.

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