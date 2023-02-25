Prens William ve Kate Middleton'ın unvanları resmileşti

Hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in ardından bazı unvanlarda değişiklik olmuştu. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles’ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton’a geçmişti.



Kral Charles, Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens William ve Kate Middleton çiftine aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını vermişti. Ancak unvanlar resmilememişti.

Ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile Prens William ile eşi Kate Middleton, resmen Galler Prensi ve Prensesi unvanlarının sahibi oldu. Bildirgede unvanların 13 Şubat'ta verildiği belirtildi. Ayrıca Kral Charles, 14. yüzyıldan itibaren tahtın varislerine verilen ve yalnızca Galler Prensi'nin sahip olabileceği Earl of Chester unvanını da oğlu Prens William'a verdi. 2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu Haberi Görüntüle