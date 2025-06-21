Prens William'dan doğum günü paylaşımı

Galler Prensi William’ın 43. doğum günü, Kensington Sarayı tarafından paylaşılan sevimli bir aile fotoğrafıyla kutlandı.

Fotoğrafta, Prens William ailesinin Cocker Spaniel cinsi köpeği Orla ve onun kısa süre önce dünyaya getirdiği dört yavrudan üçüyle birlikte görülüyor.

Kare, Prenses Kate Middleton tarafından bu ay başında Windsor’da çekildi.

Sarayın sosyal medya hesaplarından paylaşılan doğum günü mesajı, “sevgiyle” notuyla ve Kate ile çocukları George, Charlotte, Louis’in baş harfleriyle imzalandı. Mesajda “yavru köpekler” ve pati emojisi de yer aldı.