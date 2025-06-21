Prens William'dan doğum günü paylaşımı
Galler Prensi William’ın 43. yaş günü, eşi Prenses Kate Middleton tarafından çekilen yavru köpekli fotoğrafıyla kutlandı.
Galler Prensi William’ın 43. doğum günü, Kensington Sarayı tarafından paylaşılan sevimli bir aile fotoğrafıyla kutlandı.
Fotoğrafta, Prens William ailesinin Cocker Spaniel cinsi köpeği Orla ve onun kısa süre önce dünyaya getirdiği dört yavrudan üçüyle birlikte görülüyor.
Kare, Prenses Kate Middleton tarafından bu ay başında Windsor’da çekildi.
Sarayın sosyal medya hesaplarından paylaşılan doğum günü mesajı, “sevgiyle” notuyla ve Kate ile çocukları George, Charlotte, Louis’in baş harfleriyle imzalandı. Mesajda “yavru köpekler” ve pati emojisi de yer aldı.
Happy birthday! Love C, G, C, L, Orla and the puppies! 🐾 pic.twitter.com/1lgNT1o2pK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2025
KRALİYET AİLESİ'NDEN KUTLAMA
Kraliyet Ailesi’nin resmi hesabı da William’a “Galler Prensi’ne mutlu yıllar!” mesajıyla kutlama yaptı. Bu paylaşımda, Mayıs ayında Cornwall Dükalığı’ndaki çiftçileri ziyaret ederken çekilmiş, Prens’in taş bir duvarın üzerinde oturduğu başka bir fotoğraf da yer aldı.
Köpek Orla, çiftin 2020 yılında hayatını kaybeden önceki köpekleri Lupo’nun ardından, Kate’in erkek kardeşi James Middleton tarafından hediye edilmişti.
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