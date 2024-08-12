Prens William'dan yeni imaj

Şu sıralar kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton ve Prens William, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan sporculara destek verdi. İkili, Paris'teki kapanış töreninden önce yayınladıkları videoda "Bizim gibi evde izleyen herkes adına, Büyük Britanya takımını tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

Prens William, "Başardığınız her şey için tebrikler. Hepimiz için bir ilham kaynağı oldunuz" dedi. Videoda ikiliyle Snoop Dog, David Beckham gibi isimlerde eşlik etti.

Prens William'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.