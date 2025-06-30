Prenses Diana'nın doğum günü için hazırladığı plan ortaya çıktı

Prenses Diana eğer yaşasaydı 1 Temmuz'da 64. yaşını kutlayacaktı. Kral Charles ve Prenses Diana'nın büyük oğlu Prens William, annesinin doğum günü için uzun süredir hazırlık yapıyor. People dergisinin haberine göre, Galler Prensi evsizliği sona erdirmek için geliştirdiği çalışmalar için bu anlamlı tarihi seçti. Prens William, 1 Temmuz'da evsizliği son erdirmeyi amaçlayan Homewards girişiminin ikinci yıl dönümünü kutlamak için İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield'a gidecek. Prenses Diana uzun yıllar evsizlikle mücadele eden kurumlarla çalışmıştı.



Prens William ve kardeşi Prens çocukken annesiyle birlikte barınakları ziyaret ederdi. Kendini yardım projelerine adayan ve kamuoyunun yoğun ilgisini çeken Prenses, Centrepoint ve The Passage gibi kuruluşların patronu oldu.

PRENSES DIANA'NIN ÖLÜMÜ Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te, sevgilisi Dodi Fayed ve şoför Henri Paul ile birlikte bir trafik kazasında yaşama veda etti. Kazada, paparazzilerin peşlerinden geldiği sırada, Pont de l'Alma tünelinde araç kontrolden çıktı ve bir direğe çarptı. Şoför Henri Paul, alkollüydü ve hız yapıyordu. Kazadan sadece Diana'nın o geceki koruması Trevor Rees-Jones sağ kurtuldu.