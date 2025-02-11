Prenses Kate ile Prens William henüz kameralar karşısına çıkmaya hazır değil

Aylarca devam eden tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton yaptığı son açıklamada kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu.

22 Mart 2024 tarihinde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses, geçtiğimiz ay kanseri yendiğini açıkladı. Tedavi gördüğü esnada birkaç kez etkinliklerde boy gösterse de Prenses, bu süreçte kameralardan uzak durmayı tercih etti.

Kanseri yendiğini açıklayan Prenses ile Prens William'ın özellikle 16 Şubat'ta düzenlenecek olan BAFTA Ödülleri'ne katılması bekleniyordu.