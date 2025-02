Prenses Kate ile Prens William henüz kameralar karşısına çıkmaya hazır değil

Prens William, rolü gereği, genellikle eşiyle birlikte her yıl kırmızı halıda yer alıyordu. Çift son olarak 2023'te kırmızı halıda birlikte boy gösterdi. Galler Prensi, eşinin karın ameliyatı geçirdiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra 2024 yılında BAFTA Ödülleri'ne tek başına katıldı.



16 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmlerin adaylıkta başı çekerken The Brutalist, Anora, Dune: Part Two, Wicked ve A Complete Unknown güçlü adaylar arasında yer alıyor.