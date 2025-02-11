Prenses Kate ile Prens William henüz kameralar karşısına çıkmaya hazır değil
Prens Willliam ile geçtiğimiz aylarda kanseri yendiğini açıklayan eşi Prenses Kate'in İngiltere'de düzenlenen önemli bir etkinlikte boy göstermesi planlanıyordu ancak çiftin henüz kamera karşısına çıkmaya hazır olmadığı öğrenildi.
Aylarca devam eden tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton yaptığı son açıklamada kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu.
22 Mart 2024 tarihinde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses, geçtiğimiz ay kanseri yendiğini açıkladı. Tedavi gördüğü esnada birkaç kez etkinliklerde boy gösterse de Prenses, bu süreçte kameralardan uzak durmayı tercih etti.
Kanseri yendiğini açıklayan Prenses ile Prens William'ın özellikle 16 Şubat'ta düzenlenecek olan BAFTA Ödülleri'ne katılması bekleniyordu.
Ancak, ünlü çiftin İngiliz sinemasının Oscar'ı sayılan BAFTA Ödülleri'ne katılmayacağı açıklandı. Kensington Sarayı'nda yapılan resmi açıklamada çiftin, etkinlikte yer almayacağı bildirildi.
2010'dan beri İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin başkanı olan Prens William, önceden hazırlanan bir video ile törene katılacak.
Prens William, rolü gereği, genellikle eşiyle birlikte her yıl kırmızı halıda yer alıyordu. Çift son olarak 2023'te kırmızı halıda birlikte boy gösterdi. Galler Prensi, eşinin karın ameliyatı geçirdiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra 2024 yılında BAFTA Ödülleri'ne tek başına katıldı.
16 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak. "Conclave" ve "Emilia Pérez" filmlerin adaylıkta başı çekerken The Brutalist, Anora, Dune: Part Two, Wicked ve A Complete Unknown güçlü adaylar arasında yer alıyor.
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