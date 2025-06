Prenses Kate, Royal Ascot Ay Yarışları'na neden katılmadı?

Galler Prensesi Kate Middleton bu yıl Royal Ascot At Yarışları'na katılmadı. Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören Galler Prensesi'nin Royal Ascot'a katılmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.



The Guardian'ın haberine göre, Prenses Kate'in eşi Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile yarışları izleyemediği için hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi. Prenses, geçtiğimiz Ocak ayında kanseri yendiğini duyurmasından bu yana kamu görevlerine kademeli olarak geri dönüyor.

Son haftalarda birçok etkinlikte boy gösteren Prenses'in, kraliyet görevlerine tamamen dönmeden önce doğru dengeyi bulmaya çalıştığı belirtildi.