Prenses Kate, Royal Ascot Ay Yarışları'na neden katılmadı?

Galler Prensesi Kate Middleton bu yıl Royal Ascot At Yarışları'na katılmadı. Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören Galler Prensesi'nin Royal Ascot'a katılmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi.



The Guardian'ın haberine göre, Prenses Kate'in eşi Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile yarışları izleyemediği için hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi. Prenses, geçtiğimiz Ocak ayında kanseri yendiğini duyurmasından bu yana kamu görevlerine kademeli olarak geri dönüyor. Son haftalarda birçok etkinlikte boy gösteren Prenses'in, kraliyet görevlerine tamamen dönmeden önce doğru dengeyi bulmaya çalıştığı belirtildi.



Royal Ascot yetkilileri, Prenses'in, eşi Prens William'ın yanında kraliyet alayında ikinci arabada olacağını duyurmuştu. Ancak kısa bir süre sonra, Kensington Sarayı Prenses'in yarışlara katılmayacağını doğruladı.

KANSERİ YENDİ Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz Ocak ayında kanseri yendiğini açıkladı. Prenses Kate, resmi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik.



Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü.... Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzde yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."

"HAYATIMIN EN ZOR YILI"



Öte yandan, Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı. Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.



Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

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