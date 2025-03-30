Prenses Kate'ten Anneler Günü paylaşımı: Son fotoğrafı sahte çıkmıştı

Üç çocuk annesi Prenses, resmi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz yıl doğa bizim sığınağımız oldu. Bu Anneler Günü'nde, Doğa Ana'yı kutlayalım ve doğal dünyayla olan bağımızın sadece benliklerimizi yetiştirmeye değil, aynı zamanda hayatta oynadığımız rolü de hatırlatmaya yardımcı olabileceğini fark edelim.C." ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki Prenses Kate , İngiltere'de bu yıl 30 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

O FOTOĞRAF GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ



Geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde yapılan paylaşım uzun süre gündem olmuştu. Olay yaratan fotoğrafı, Kensington Sarayı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Galler Prensesi üç çocuğuyla birlikte. Fotoğrafı çeken ise Prens William.

Sosyal medyada fotoğrafın üzerinde oynandığına dair iddialar yer aldı.

Fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları da saatler sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başladı. Ajanslar, fotoğrafın kaynağının yani Kensington Sarayı'nın görüntüyü manipüle ettiğini belirtti; abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde bulundu.

PRENSES'TEN ÖZÜR MESAJI

Prens William ile ortak kullandığı X hesabından açıklama yapan Galler Prensesi "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim. Umarım herkesin Anneler Günü çok mutlu geçmiştir" dedi.



ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de dünyaya geldi. Soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Prens William uzun yıllar aşk yaşadı. Çift, 2011 yılında dünyaevine girdi. Prens William ile Prenses Kate'in George, Charyotte ve Louis adında üç tane çocukları bulunuyor.