Priyanka Chopra'dan destek çağrısı: İnsanların acısı dinmiyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremler sonrası birçok dünyaca ünlü sanatçı taziye mesajları yayınladı.



UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Bollywood yıldızı ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra, sosyal medya hesabında "Yıkıcı depremden bir hafta sonra Türkiye ve Suriye'deki insanların acıları dinmiyor" ifadelerini kullandı.



40 yaşındaki oyuncu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insanın yer aldığını, bu insanların ailelerinin bir mucize için dua ettiğini ekledi. Chopra, "Doğanın öfkesi bağışlayıcı değildir ama yardım edebiliriz. Umarım elinizden geldiğince yardımcı olabilirsiniz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN DESTEK MESAJLARI



Kahramanmaraş merkezli depremin etkisi dünya basınında da yer buldu. Dünyaca ünlü birçok isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. Mesajları okumak için tıklayın...