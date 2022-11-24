Protestolara destek veren İranlı oyuncular tutuklandı

İran’ın tanınan iki kadın oyuncusu, hükümet karşıtı protestoları destekledikleri için tutuklandı. Hengameh Ghaziani ve Katayoun Raih, İran yönetimine karşı komplo kurmak ve karşı çıkmakla suçlandı. İki oyuncu, dün savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

"BELKİ BU BENİM SON PAYLAŞIMIMDIR"

Ghaziani, tutuklanmadan önce sosyal medyaya, “Kaç çocuk ve genci öldürdünüz? Bu kadar kan dökmek yetmedi mi? Sizden ve tarihi namınızdan nefret ediyorum. Belki de bu benim son paylaşımımdır” diye yazdı. İranlı oyuncu, “Şu andan itibaren bana her ne olursa olsun, son nefesime kadar İran halkının yanında olacağım” notunu düştü.



Geçen hafta İran Kısa Film Birliği bir açıklama yaparak, “Biz sinemacılar olarak geçtiğimiz yıllarda çocuk öldürme ve çocuğa yönelik şiddet gibi konuların yasaklanması gibi birçok kırmızı çizgiyle karşılaştık. Bundan sonra gerçekliğin içinde yaşayacağız ve çalışacağız. Öldürdüğünüz bu temiz evlatların kanlarının bedelini ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

SAÇ KESME PROTESTOSU



İran’da eylül ayında 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle gözaltındayken hayatını kaybetmesi büyük bir protesto dalgası yarattı. Ülke genelinde sokakların tansiyonu düşmezken, İranlı kadınların ve gençlerin protestolarına dünyadan pek çok destek geldi. Dünyadan ve Türkiye’den kadın sanatçılar, saçlarını keserek İranlı kadınlara destek mesajı gönderdi.

