Rabia Soytürk 26 oldu: Sevgilisi Samet Vuruşan'dan romantik paylaşım
Bir süredir ekranlardan uzak olan Rabia Soytürk, 26 yaşına bastı. Doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutlayan Soytürk'ün sevgilisi Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Son olarak Kör Nokta dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ilişkisine ikinci bir şans vermişti.
Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Rabia Soytürk, 26 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı.
"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORSUN SEVGİLİM"
Soytürk'ün sevgilisi Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Vuruşan, sevgilisiyle pozuna "Bugün seninle geçtiğim her anı daha da özel kıldığın gün. Hayatımı aydınlatan en güzel ışığım sensin. Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor ve seninle her bir gün, yeni bir macera. Senin yanındayken dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Nice mutlu yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle sevgilim" notunu düştü.
EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Öte yandan Rabia Soytürk, birkaç ay önce sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuş ve teklifi kabul etmişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili “Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz” demişti.
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