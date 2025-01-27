Rabia Soytürk 26 oldu: Sevgilisi Samet Vuruşan'dan romantik paylaşım

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORSUN SEVGİLİM"

Soytürk'ün sevgilisi Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Vuruşan, sevgilisiyle pozuna "Bugün seninle geçtiğim her anı daha da özel kıldığın gün. Hayatımı aydınlatan en güzel ışığım sensin. Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor ve seninle her bir gün, yeni bir macera. Senin yanındayken dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Nice mutlu yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle sevgilim" notunu düştü.