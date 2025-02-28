Rafael Cemo Çetin'den Dilan Çiçek Deniz'e: İyi ki doğdun aşkım
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bugün 30 yaşına bastı. Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
Son olarak O Ses Yılbaşı Özel bölümünde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk perofrmansı kadar özel hayatıyla da söz ettiriyor. Bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, bugün yani 28 Şubat'ta 30 yaşına bastı.
Rafael Cemo Çetin de sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
KALP EMOJİLERİYLE KARŞILIK VERDİ
Dilan Çiçek Deniz ile daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaşan Rafael Cemo Çetin, sevgilisine "İyi ki doğdun aşkım" diye seslendi.
Daha önce Çukur, Alev Alev, Aşk Mevsimi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu da Çetin'in paylaşımına kalp emojileriyle karşılık verdi.
"BİR NEVİ ÇOCUK ESİRGEMEDE BÜYÜDÜM"
Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, birkaç hafta önce ailesiyle ilgili konuşmuş ve "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı. Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti" demişti.
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