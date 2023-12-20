Rap şarkıcısı "Selo"nun Filistin'i destekleyen şarkısı müzik platformlarınca kısıtlandı

"FREE PALESTINE YERİNE FREE ISRAEL (ÖZGÜR İSRAİL) DİYE ŞARKI YAPSAYDIK MİLYONLAR DİNLENİRDİ"



Ergün, Free Palestine şarkısının müzik ve sosyal platformlarınca "sansürlendiğini" kaydederek, "Youtube'dan ismimi ve şarkının ismini tam yazmazsan şarkı bulunamıyor. Şarkı açılınca yaş doğrulatması istiyor onu onaylayınca şiddet içerikli uyarısı veriyor onu da doğrulatınca bir uyarı daha çıkıyor yani platform sen şarkıyı açma diye bir sürü engel çıkarıyor. Youtube'da şarkım için paylaş butonu çıkmıyor." şeklinde konuştu. Sosyal medya platformlarının reklamlarında daha fazla özgürlük vadettiğini ancak gerçekte böyle olmadığını dile getiren Ergün, şu ifadeleri kullandı:



"Free Palestine yerine Free Israel (Özgür İsrail) diye şarkı yapsaydık inanın bütün platformlar onu ön plana çıkarır milyonlarca dinlenmesini sağlarlardı. Bu sistem kendisi gibi düşünmeyeni öteki sayarak yok ediyor. Ben Filistin yerine uyuşturucudan ve kadından bahsetseydim en çok dinlenenler listesine alınırdım. Biz uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıkların karşısındayız ve bu konuda iki şarkı yaptık onlar da engelleme yedi."



Ergün, Gazze'deki sivillerin öldürülmesi üzerine yeni bir şarkı çalışması olduğundan bahsederek, "'Soykırıma dur de' adlı bir şarkı daha yapıyorum. Bu sefer daha sert ve herkesin payını alacağı bir eser olacak. Sanatımla onlarla savaşmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.



"SANATÇILAR PARA KAYBETMEKTEN KORKUYOR"

Filistin'i desteklemekten korkmadığının altını çizen Ergün, "Gazze'deki katliama ses çıkarmayan sanatçılar para kaybetmekten korkuyor. Sosyal medyadaki itibarlarını düşünüyorlar ve üç maymunu oynamaya devam ediyor. Gazze'deki katliama karşı gelmek için kalp ve vicdan lazım." dedi.



Ergün, Gazze'de ölen masum çocukların kariyerden ve paradan daha değerli olduğunu belirterek, "Para neredeyse sistemin içindeki insanlar ona hizmet ediyor. Bu da onların bu dünyadaki yükü olsun ahirette karşılarına çıksın." diye konuştu. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dil, din, ırk fark etmeksizin herkesin karşı gelmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sanatçıların oradaki katliamı tüm dünyaya duyurması gerekiyor. İki ağaç kesilince tüm dünyayı ayağa kaldıranlar binlerce masumun ölmesine kör, sağır ve dilsiz. Baskıya zulme karşı olmayarak, zalimlerin karşısına dikilmediğin için gelecek para ve şöhret hiç gelmesin. İnsan olarak sanatçı olarak bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana.