Rapçi Aaron Carter'ın ölüm nedeni belli oldu

OTOPSİ SONUÇLARI GELDİ



Otopsi raporu yayınlanan rapçinin ölüm sebebi ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Carter’ın ölmeden önce sakinleştirici ilaç aldığı belirtildi. Carter'ın vücudunda ayrıca sıkıştırılmış gaza rastlandı. Bu gazın genellikle sprey temizleyicilerde kullanıldığı ve uyuşturucu etkileri olduğu biliniyor.

Sakinleştirici etkisinde olan Carter’ın evinin banyosundaki küvette boğulduğu açıklandı.

REHABİLİTASYONA GİDİYORDU

Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınında yer almıştı.