Rapçi Blok 3'ün yeni aşkı ortaya çıktı
Son olarak Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren rapçi Blok 3 yeni bir aşka yelken açtı.
Blok 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yollarını ayıran 22 yaşındaki rapçinin İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Çift, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanmıştı.
İrem Haznedar, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla ilişkiyi doğruladı. Haznedar paylaşımına "Aile" notunu düştü.
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