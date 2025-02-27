Rapçi Blok 3'ün yeni aşkı ortaya çıktı

Blok 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yollarını ayıran 22 yaşındaki rapçinin İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Çift, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanmıştı.



İrem Haznedar, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla ilişkiyi doğruladı. Haznedar paylaşımına "Aile" notunu düştü.