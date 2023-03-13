Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti

Bir müzik festivalinde sahnede düşen Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Titch’in ani ölüm haberini sosyal medyadan ailesi duyurdu. Rapçinin konser verdiği esnada sahnede düştüğü, ardından yanındaki bir kişi tarafından kaldırıldığı ve yaklaşık iki saat sonra yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Costa Titch'in ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu. Rapçinin ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

