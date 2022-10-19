Rapçi Kaalan Walker'a müebbet hapis

Rapçi Kaalan Walker, 2013-2018 yılları arasında 7 kadına 3 zorla tecavüz, 1 alkol etkisindeki kadına tecavüz, 1 tecavüze teşebbüs ve 2 pedofil ilişki suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

50 YILDAN ÖNCE ŞARTLI TAHLİYE YOK



Müzik piyasasında 'KR' adıyla bilinen Walker'a müebbet hapis cezası verildi. 3 ayrı tecavüz suçlamasından ise beraat eden rapçi 50 yıldan önce şartlı tahliyeye başvuramayacak.



27 yaşındaki rapçi, 2017 yapımı 'Kings' ve 2018 yapımı 'Superfly' filmlerinde de rol almıştı.