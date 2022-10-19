Rapçi Kaalan Walker'a müebbet hapis

Rapçi Kaalan Walker'a tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi.

Rapçi Kaalan Walker'a müebbet hapis

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Rapçi Kaalan Walker, 2013-2018 yılları arasında 7 kadına 3 zorla tecavüz, 1 alkol etkisindeki kadına tecavüz, 1 tecavüze teşebbüs ve 2 pedofil ilişki suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

50 YILDAN ÖNCE ŞARTLI TAHLİYE YOK

Müzik piyasasında 'KR' adıyla bilinen Walker'a müebbet hapis cezası verildi. 3 ayrı tecavüz suçlamasından ise beraat eden rapçi 50 yıldan önce şartlı tahliyeye başvuramayacak.

27 yaşındaki rapçi, 2017 yapımı 'Kings' ve 2018 yapımı 'Superfly' filmlerinde de rol almıştı.

Rapçi Kaalan Walker'a müebbet hapis - 1

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