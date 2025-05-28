Rapçi LvBel C5 tahliye edildi

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan hakkında dava açılan "LvBel C5" ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, ilk duruşmada tahliye edildi.



Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, "şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini" söylediği öğrenildi.



TUTUKSUZ YARGILANACAK



Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianameyle Süleyman Burak Bodur hakkında Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bodur, bugün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Bodur’un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

