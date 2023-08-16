Rapçi Usher: Beyonce'ye bakıcılık yaptım

R&B müziğin sevilen ismi Beyonce, iki saat gecikmeli çıktığı konser sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için metroya 100 bin dolar ödemesiyle gündeme gelmişti.
Dünya turnesiyle sık sık adından söz ettiren Beyonce'ye rapçi Usher'ın bakıcılık yaptığı ortaya çıktı.
"ONLARA GÖZ KULAK OLDUM"
Grammy ödüllü rapçi, Capital Breakfast With Roman Kemp adlı radyo programında "Beyonce'nin 12 yaşındaki halini biliyorum. The Dolls adındaki bir müzik grubundaydı. Kendimi onların bakıcısı olarak nitelendirebilir miyim emin değilim ama The Dolls grubuna göz kulak olduğum bir an olmuştu" dedi.
Beyonce'nin yıldızının parladığı Destiny's Child grubunun daha önce GirlsTyme, Something Fresh ve The Dolls gibi isimleri vardı.
Rapçi, yapımcı Darly Simmons'ın evine gittiğini ve yapımcının grupla çalıştığını söyledi. Usher "Odadaki en büyük kişiydim. Onlara bakıcılık yaptım denebilir" dedi.
Usher (44), aslında Beyonce'den (41) yalnızca üç yaş büyük.
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