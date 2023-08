Rapçi Usher: Beyonce'ye bakıcılık yaptım

"ONLARA GÖZ KULAK OLDUM"

Grammy ödüllü rapçi, Capital Breakfast With Roman Kemp adlı radyo programında "Beyonce'nin 12 yaşındaki halini biliyorum. The Dolls adındaki bir müzik grubundaydı. Kendimi onların bakıcısı olarak nitelendirebilir miyim emin değilim ama The Dolls grubuna göz kulak olduğum bir an olmuştu" dedi.



Beyonce'nin yıldızının parladığı Destiny's Child grubunun daha önce GirlsTyme, Something Fresh ve The Dolls gibi isimleri vardı.