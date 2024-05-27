Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bir aşka yelken açtı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşanan yeni aşkıyla görüntülendi. Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgili haberini sosyal medyasından paylaşarak duyurdu. Kütahyalı'nın yeni sevgilisi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

Rasim Ozan Kütahyalı yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaştı - 1

Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.

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