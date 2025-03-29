Snob Magazin'in haberine göre, 37 yaşındaki oyuncu "Babamın eski oyunlarından birini sahneye koyup, onun oynadığı karakteri kadına çevirebilirsem. Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri oyunu olabilir... Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. O oyunu bir gün oynamak isterim" dedi.

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi. 2021 yılında hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin hayalini açıkladı.

"ÖYLE TEKLİF YOK"



Babasının hayatının film olmasıyla ilgili Öztekin, "Öyle teklif yok. Hemen hazırlanıp olacak bir şey değil. Tiyatro, sinema ve Galatasaray Lisesi olarak babamın bir sürü dönemi var anlatılacak" ifadelerini kullandı.

Seksenler dizisinin Fehmi Baba'sı Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etti.

Tiyatro alanında 1988'de Altan Erbulak Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu", 1995'te İsmail Dümbüllü Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyuncusu" ve 2003'te "Afife Tiyatro Ödülleri"nde komedi ve müzikal dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçilen Öztekin, sivil toplum kuruluşları, medya ve üniversiteler tarafından da pek çok kez, "yılın sanatçısı" seçildi.