Reacher yıldızı Alan Ritchson: Modellik yaparken tacize uğradım

Bu olayın ardından intihara teşebbüs eden oyuncu "Kendimi astım, çok hızlı oldu" dedi. Üç oğlunun bir anda gözünün önüne geldiğini belirten aktör "Yapmamamı istediler. Yanlarında olmamı ve hayatlarının bir parçası olmamı istediler" ifadelerini kullandı. Daha sonra 36 yaşındayken oyuncuya bipolar bozukluk tanısı konuldu.