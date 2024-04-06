Reacher yıldızı Alan Ritchson: Modellik yaparken tacize uğradım

Black Mirror, Açlık Oyunları, Smallville ve Blue Mountain State gibi yapımlarla tanınan aktör Alan Ritchson modellik yaptığı yıllarda cinsel tacize uğradığını ve hatta intihar etmenin kıyısından döndüğünü söyledi.
41 yaşındaki yıldız, modellerin cinsel obje gibi gösterildiğini ve "cinsel tacizin yaygın hale geldiği korkunç ortamlarda" çalışmak zorunda kaldığını söyledi.
ÜNLÜ BİR FOTOĞRAFÇININ TACİZİNE UĞRADI
Hollywood Reporter'a konuşan Ritchson, bir fotoğraf çekimi esnasında ünlü bir fotoğrafçının tacizine uğradığını belirtti. Modellik ajansını arayan oyuncu "Beni bir daha aramamalarını söyledim. Sektörü bıraktım. Yaptığım son fotoğraf çekimiydi. O fotoğraflar hiç yayınlanmadı" dedi.
Bu olayın ardından intihara teşebbüs eden oyuncu "Kendimi astım, çok hızlı oldu" dedi. Üç oğlunun bir anda gözünün önüne geldiğini belirten aktör "Yapmamamı istediler. Yanlarında olmamı ve hayatlarının bir parçası olmamı istediler" ifadelerini kullandı. Daha sonra 36 yaşındayken oyuncuya bipolar bozukluk tanısı konuldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat