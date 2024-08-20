Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kimdir?

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı, 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. 2001-2003 yılları arasında annesi Nilüfer ile aşk yaşayan Reha Muhtar, Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını üstlendi. İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren Ayşe Nazlı, zaman zaman İstanbul'a annesi Nilüfer'in yanına gelerek ziyarette bulunuyor.



Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getiriyor.