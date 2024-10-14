Reha Muhtar taburcu oluyor

Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."

Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım.

Bu hafta taburcu olacak.

Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur...@Reha_Muhtar — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 14, 2024

"OĞLUMU KAÇIRDILAR"



Öte yandan, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.



"YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLMİŞTİR"



Poyraz Muhtar "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.



Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra eridi. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıkladı.



Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."