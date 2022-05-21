Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Paylaştığı video ile Burdur turnesi dönüşü koyun sürüsünün önünden geçerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıklayan Özcan, ayağından yaralandığını, bu nedenle 20 Mayıs'ta İstanbul'da sahnelenecek olan 'Bir Garip Orhan Veli' etkinliğinin 17 Haziran'a ertelendiğini söyledi.

"KÖPEKLERİN SUÇU YOK, BİZİM HATAMIZ"



Oyuncu, köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum" dedi.

"Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım" diyen oyuncu, "Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz" diye konuştu.