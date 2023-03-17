Reynmen: Aile kurmak istiyorum

Defne Samyeli'nin YouTube'da başladığı 'Bir Sen Bir Ben' adlı röportaj serisinin ilk konuğu 'Reynmen' lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş oldu.

Aile olma hayalinin olduğunu söyleyen Reynmen, "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" dedi.

Reynmen'in "Ne zaman yaşlanacaksın?” sorusu üzerine Samyeli, "İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum" yanıtını verdi.