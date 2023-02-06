Reynmen: Paylaşım yapmak istemiyorum, beni anlayın ne olur!

6 Şubat 2023'te saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, Kahramanmaraş haricinde Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.



Tüm ülkeyi sarsan deprem sonrası çok sayıda ölü ve yaralının olduğu 10 ilde, arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimler de sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.



Bu isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Reynmen oldu. Ünlü isim, yayınladığı yazıyla dikkat çekti.



"SANKİ KIYAMET"



Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşan Reynmen, "Kargaşaya mahal vermek istemediğimden, bu derece yüksek enerjili bir depremle ilgili kimi nasıl yönlendireceğimi bilmediğimden, kestiremediğimden paylaşım yapmak istemiyorum. Beni anlayın ne olur. Allah yardımcımız olsun. Videolar, fotoğraflar sanki kıyamet. İçim paramparça" ifadelerini kullandı.



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Ardından paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade eden yeni bir yazı yayınlayan Reynmen, "Arkadaşlar beni yanlış anladınız sanırım. Hiç deprem paylaşmak istememek, bu konuda yardımcı olmamak vicdansızlıktır. Herkes yaşanan şeyin farkında olduğu için enkazın altındakilerden bütün bir kalabalığı haberdar etmek durumun ciddiyeti içinse anlamsızdır. Yeterince açık yaşadığımız şey. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Sadece daha genel, büyük kalabalıklara etki edecek, yardım etmek isteyeceği bir tarafına dokunabilecek şeyler paylaşmak isterim. Zaten enkazın yaşandığı yerlerde sizlere adresleri atan insanlar orada birilerinin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordur. Paylaşmak ekstra birilerinin hala orada yardıma ihtiyacı olduğunu düşündürmek olay yerinde bir kargaşaya neden olabilir. Bu kadar büyük felaketlerde nasıl davranacağımı kestirememem normaldir. Yanlış bir şeye neden olmak özellikle şöyle bir durumda isteyeceğim en son şeyi bırakın, düşünebileceğim bir şey bile olamaz. Lütfen dediğim gibi bölgedeki insanlara en iyi şekilde yardımı olabilecek fikirleri ve gönderileri gönderin ve paylaşayım rica ediyorum" dedi.