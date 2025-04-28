Reynmen'den Tarkan paylaşımı: İyi ki varsın abi

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen de Tarkan'ın konserindeydi. Sahneden Reynmen'i anons eden Megastar, "Çok seviyorum onu. Çok vefalı bir arkadaş. O benim Yusuf'um, çok seviyorum onu çok vefalı bir arkadaş, bir kardeş o. Bana destek olmaya gelmiş bu akşam. Kalp kalbe karşı, iyi ki varsın kardeşim" ifadelerini kullandı.

Konsere eşi Emire Cansu Kurtaran ile giden Reynmen de Tarkan Tevetoğlu ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Reymen, paylaşımına; "Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu" notunu düştü.

Reynmen, sözlerine "Hepimizi şarkılarla sardı, ama en çok kalbiyle dokundu. İnsanın sesiyle, bakışıyla, duruşuyla bu kadar çok şey anlatabilmesi… başka bir şey. O gece sadece müzik dinlemedik; sevgiyi, sabrı, gücü hissettik. İyi ki varsın Tarkan abi" diye devam etti.

"DESTEĞİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Tarkan da Reymen'in paylaşımına "Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için kardeşim. Ve de dün geceki desteğin için. Sen de iyi ki varsın. Seviyorum seni" sözleriyle karşılık verdi.