Reyting sonuçları: Yalı Çapkını'ndan rekor

10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını; her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu.



Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

BÖLÜM ÖZETİ



Suna’nın konaktan çıktığını haber alan Halis Ağa her şeyi öğrenince Suna’nın kendileriyle yalıda yaşaması için Kazım’ı ikna etti. Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar dile getiren Ferit, Seyran’la yarım kalan masa tenisi maçını tamamladı ve maçı kazandı. Seyran’ın kendisini istememesini yediremeyen Ferit; Yusuf’u çağırarak ona Seyran’ı çok kızdıracak bir soru sordu.



YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI