Richard Gere 16 senelik davada aklandı

Pretty Woman, İlk Korku ve Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Richard Gere'ın, 2007’de AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Bollywood yıldızı Shilpa Shetty’i sahnede öpmesi gündem olmuştu.



Hindistan’ın ahlakî ve hukukî değerleriyle de gündeme gelen olay, dava konusu olmuştu. Gere’in Shetty’i yanaklarından öpmesinden sonra bu eylemin Hint değerlerine aykırı olduğunu düşünen radikal Hindular oyuncuyu protesto etmişti. Ve hatta Shetty'nin öpücüğe itiraz etmeyerek müstehcen bir davranışta bulunduğunu iddia edenler de olmuştu.



Tepkilerin ardından Gere, öpüşmenin HIV’in bulaşmasında etkili olmadığını göstermeye çalıştığını iddia etmiş ve kamuoyundan özür dilemişti. Ocak 2022’de Shetty’ye yöneltilen suçlamanın asılsız olduğuna karar verildi. Ancak toplum içinde öpüşmenin suç ve öpüşmenin karşılıklı bir eylem olduğu ve Shetty’nin Gere’in öpücüğüne itiraz etmemesinin, yasadışı ihmal olduğu belirtildi.

TEMİZE ÇIKTI



10 Nisan Pazartesi günü, yargıç SC Jadhav, Gere’nin dilekçesini reddetti ve Shetty’i de tahliye etti. Ünlü isimlere yöneltilen suçlamaların güçlü bir dayanağı olmadığı belirtildi.



Dava, Hindistan hukuk sisteminde 15 yılı aşkın bir süredir devam ediyordu.