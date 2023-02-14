Ricky Martin'den depremzedelere yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından birçok ünlü isim Türkiye ve Suriye için yardım çağrısında bulundu.

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, “Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye’de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor” ifadelerini kullandı.

"ORADAKİ DURUM ÇOK ZOR"



Ricky Martin, “Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız” dedi ve UNICEF’in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.



1990’lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhreti yakalayan Martin, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.