Rihanna'dan ilginç mesaj

Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Oğluna RZA Athelston Mayers adını veren Rihanna, ikinci bebeğini bekliyor.

Rihanna, üzerinde “Prezervatif kullan” yazan tişörtünü giydiği fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. "Bu tişört eski" diye yazan Rihanna'nın hamileyken böyle bir tişört giymesi, “Söylediğimi yap, yaptığımı yapma” gibi esprili yorumlara neden oldu.