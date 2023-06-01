Rihanna'dan ilginç mesaj

Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Oğluna RZA Athelston Mayers adını veren Rihanna, ikinci bebeğini bekliyor.
Rihanna, üzerinde “Prezervatif kullan” yazan tişörtünü giydiği fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. "Bu tişört eski" diye yazan Rihanna'nın hamileyken böyle bir tişört giymesi, “Söylediğimi yap, yaptığımı yapma” gibi esprili yorumlara neden oldu.
Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu SuperBowl etkinliğinde sahne almasıyla tüm dünyaya duyurmuştu.
35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabında paylaşsa da oğlunun adını sır gibi saklamıştı ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkarmış ve ismi RZA Athelston Mayers olarak açıklamıştı.
ASAP Rocky ve Rihanna çifti, oğullarının ismi için ünlü hip hop efsanesi Wu-Tang Clang'den ilham almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giymişti.