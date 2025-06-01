Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti

Şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Rihanna baba acısıyla sarsıldı. Ronald Fenty, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele ettiği söylenen Fenty, tedavi gördüğü hastanede etti.

70 yaşında yaşamını yitiren Ronald Fenty'nin resmi ölüm sebebi ve tarihi açıkladı.

Baba acısıyla sarsılan ve şimdilerde hamile olan ünlü şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti - 1 Rihanna ve babası (Fotoğraf: Instagram)

Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da ikilinin arasındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu.

Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

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