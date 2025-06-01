Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele ettiği söylenen Fenty, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

70 yaşında yaşamını yitiren Ronald Fenty'nin resmi ölüm sebebi ve tarihi açıkladı.

Baba acısıyla sarsılan ve şimdilerde hamile olan ünlü şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.