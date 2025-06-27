Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu

30 Mayıs'ta 70 yaşında hayatını kaybeden Ronald Fenty'nin ölüm nedeni açıklandı. TMZ'nin haberine göre, Ronald Fenty kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Fenty, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Fenty'nin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da ikilinin arasındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu. Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Şu anda hamile olan ve partneri ASAP Rocky ile üçüncü bebeğini bekleyen Rihanna, 1988'de dünyaya geldi. Ronald Fenty ve Monica Braithwaite, Rihanna 14 yaşındayken 2002'de resmen boşandı.

