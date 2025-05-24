Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu: Hastaneden ilk kare

Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri adlı dizide boy gösteren Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu.

46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.