Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu: Hastaneden ilk kare
İnci Taneleri adlı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu, ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri adlı dizide boy gösteren Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu.
46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.
SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Rıza Kocaoğlu, paylaşımında "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.
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