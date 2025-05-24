Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu: Hastaneden ilk kare

İnci Taneleri adlı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu, ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu: Hastaneden ilk kare

Kuzey Güney, Ezel, Karadayı, Çukur gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ve şimdilerde İnci Taneleri adlı dizide boy gösteren ameliyat oldu.

46 yaşındaki ünlü oyuncu, hastaneden yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Rıza Kocaoğlu ameliyat oldu: Hastaneden ilk kare - 1

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

, paylaşımında "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.

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