Robbie Williams'ın annesi demansla mücadele ediyor: Artık beni tanımıyor
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ailesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, demansla mücadele eden annesi Janet'ın artık kendisini tanımadığını söyledi.
"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesiyle gündemden düşmüyor.
Ünlü şarkıcı, annesi Janet’in demans hastalığıyla mücadele ettiğini, babası Pete’in ise Parkinson nedeniyle evden çıkamadığını ifade etti.
The Sun'a konuşan Williams, "Annem demans hastası ve artık benim kim olduğumu bilmiyor. Artık nerede olduğunu da bilmiyor" dedi.
"ESKİDEN BENİMLE SAHNEDE ŞARKI SÖYLERDİ"
Robbie Williams, babasıyla ilgili "Eskiden her gece sahnede benimle birlikte şarkı söylerdi. Sahneye çıkıp tüm dikkatleri üzerine çeker ve büyüleyici görünürdü. Sonra kulise dönerdi. Şimdi evden çıkamıyor" diye konuştu.
Ünlü şarkıcı; kayınvalidesi Gwen Field'ın da lupus, Parkinson ve kanser hastası olduğunu söyledi ve "O çok cesur bir kadın ve durmadan savaşıyor" diye ekledi.
Robbie Williams, ailesindeki hastalıkların kendisini tuhaf hissettirdiğini ve bu karmaşık durumla başa çıkmaya hazır olmadığını itiraf etti.
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