Robbie Williams'ın annesi demansla mücadele ediyor: Artık beni tanımıyor

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesiyle gündemden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı, annesi Janet’in demans hastalığıyla mücadele ettiğini, babası Pete’in ise Parkinson nedeniyle evden çıkamadığını ifade etti.

The Sun'a konuşan Williams, "Annem demans hastası ve artık benim kim olduğumu bilmiyor. Artık nerede olduğunu da bilmiyor" dedi.

"ESKİDEN BENİMLE SAHNEDE ŞARKI SÖYLERDİ"

Robbie Williams, babasıyla ilgili "Eskiden her gece sahnede benimle birlikte şarkı söylerdi. Sahneye çıkıp tüm dikkatleri üzerine çeker ve büyüleyici görünürdü. Sonra kulise dönerdi. Şimdi evden çıkamıyor" diye konuştu.