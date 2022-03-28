Rober Hatemo'nun baba acısı

Şarkıcı Rober Hatemo'nun 24 Mart'ta hayatını kaybeden babası Şahin Hatemo, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Rober Hatemo'nun baba acısı

Haberler - DHA 28.03.2022 - 17:37

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Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mart'ta babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. 

Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

Hatemo, babasının ölüm haberini sosyal medyadan verirken, "Gitti adımı veren gitti. Adamlığımı veren gitti. Ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da gitti. Babam gitti" sözlerini kullandı.

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