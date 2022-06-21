Robert De Niro Türkiye’ye geliyor

New York’tan dünyaya yayılan Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu Restaurant’ın ortakları şef Nobu Matsuhisa, yıldız oyuncu Robert De Niro, yapımcı Meir Teper ilk kez Türkiye’ye geliyor.



Londra’dan özel uçakla 26 Haziran'da İstanbul’a gelecek olan Robert De Niro’ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.



78 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Istanbul’u çok merak ettiğini dile getirmişti.

