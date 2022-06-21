Robert De Niro Türkiye’ye geliyor

Restoran imparatorluğu sahibi usta oyuncu Robert De Niro 26 Haziran'da ilk kez İstanbul'a gelecek.

Robert De Niro Türkiye’ye geliyor

Haberler 21.06.2022 - 13:29 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 13:30

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New York’tan dünyaya yayılan Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu Restaurant’ın ortakları şef Nobu Matsuhisa, yıldız oyuncu Robert De Niro, yapımcı Meir Teper ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Londra’dan özel uçakla 26 Haziran'da İstanbul’a gelecek olan Robert De Niro’ya Nobu restoranlarının belgeselini de çeken bir çekim ekibi eşlik edecek.

78 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Istanbul’u çok merak ettiğini dile getirmişti.

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