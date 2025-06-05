Robert De Niro'dan ebeveynlere tavsiye: 79 yaşında baba olmuştu

Hollywood'un usta oyuncularından Robert De Niro, 2023 yılında kız bebek sahibi oldu. 79 yaşında yedinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, anne ve babaların uyması gereken altın kuralı açıkladı. Entertainment Tonight'a konuşan oyuncu "Asıl önemli olan şey, çocuklarınızı ne olursa olsun desteklemenizdir." dedi.



45 yaşındaki Tiffany Chen ile Gia Virginia Chen De Niro adında bir kızı olan oyuncu, "Kendilerine zarar vermedikleri, yıkıcı bir şey yapmadıkları veya buna benzer bir şey yapmadıkları sürece, onları desteklemelisiniz. Nokta. Onları desteklemeniz gerektiğini düşünmeseniz bile onlar sizin onları desteklediğinizi bilmeli. Her zaman." ifadelerini kullandı.

Tiffany Chen ve Robert De Niro, Cannes Film Festivali'nde

Küçük kızından bahseden oyuncu, bebeğinin bezini değiştirmediğini itiraf etti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda The View'a konuşan ünlü oyuncu, yedinci kez baba olmasıyla ilgili konuştu. Gia'nın kendisine hissettirdiklerinden bahseden Robert De Niro, "saf mutluluk" ve "beni koşulsuz seven tek kişi" ifadelerini kullandı. Ebeveyn olmanın artık daha yorucu olup olmadığı sorusuna da yanıt veren De Niro, "Bana yardım eden insanlar var ve hepsini kendim yapmıyorum" dedi.

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