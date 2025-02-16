Robert Pattinson baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı

2018 yılından bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson, Mart 2024'te ilk kez baba olmuştu. Bir kız çocukları olan ünlü çift, bebeklerinin adını kamuoyuyla henüz paylaşmadı.

Ünlü oyuncu, Bong Joon Ho'nun yeni filmi Mickey 17'nin Londra prömiyerinde BBC News'a konuştu.

Baba olduktan sonra tehlikeye daha az eğilimli hissetmeyi beklediğini ancak bu deneyimi neşeli bulduğunu ifade eden Pattinson "Biri bana bir hafta sonra öleceğimi söyleseydi, 'Ne? Çocuğumla biraz daha vakit geçirmek istiyorum' derdim. Bu çok derin bir cevap" dedi.