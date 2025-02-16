Robert Pattinson baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı
Şimdilerde Mickey 17 filmi ile gündemde olan Robert Pattinson, Suki Waterhouse ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.
2018 yılından bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson, Mart 2024'te ilk kez baba olmuştu. Bir kız çocukları olan ünlü çift, bebeklerinin adını kamuoyuyla henüz paylaşmadı.
Ünlü oyuncu, Bong Joon Ho'nun yeni filmi Mickey 17'nin Londra prömiyerinde BBC News'a konuştu.
Baba olduktan sonra tehlikeye daha az eğilimli hissetmeyi beklediğini ancak bu deneyimi neşeli bulduğunu ifade eden Pattinson "Biri bana bir hafta sonra öleceğimi söyleseydi, 'Ne? Çocuğumla biraz daha vakit geçirmek istiyorum' derdim. Bu çok derin bir cevap" dedi.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK KOCAMAN BİR DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYOR"
Öte yandan babalık deneyimiyle ilgili geçen ay da GQ'ya konuşan Robert Pattinson, sosyal hayatının tamamen değiştini şu sözlerle anlatmıştı:
"Tuhaf bir durum. Çocuğunuz olana kadar, çocuklar hakkında konuşmak mı? 'Çocuğun hiç umurumda değil' falan diyorsunuz. Gerçekten de temsil ettiği tek şey, artık takılmayacak olmanız. Kocaman bir dünyanın kapılarını açıyor! İnzivaya çekilmiş gibiydim; daha önce komşularımla hiç tanışmamıştım. Şimdiyse sürekli oyun parkındasınız? Ben de komşularımla takılıyorum. Sırf aynı yaşlarda çocukları olduğu için rasgele birinin evine gidip gündüz vakti orada takılmanın çok hoş bir yanı var."
"ONLARINKİ BABA-KIZ AŞKI"
Suki Waterhouse ise doğumda yaşadıklarını "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" sözleriyle anlatmıştı.
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