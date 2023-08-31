Robin Williams'a konulan yanlış teşhis otopsisinde ortaya çıktı

Hollywood'un bir numaralı komedyeni olarak anılan ve 2014'te hayatını kaybeden Robin Williams'a ait gerçekler, ölümünden 9 yıl sonra ortaya çıktı. Sputnik'in haberine göre Williams'ın oğlu, ünlü aktöre konan Parkinson hastalığının yanlış teşhisinin ancak babası öldükten sonra otopsi esnasında anlaşıldığını kaydetti.

Aktöre ölümünden iki yıl önce titreme, sertlik, denge ve koordinasyon güçlüğü gibi istenmeyen veya kontrol edilemeyen hareketlere neden olan bir beyin hastalığı olan Parkinson teşhisi konmuştu. Dünya çapında tanınan aktör 2014 yılında 63 yaşındayken trajik bir şekilde intihar ederek hayatını kaybetti.

Daha sonra yapılan bir otopsi, Parkinson tipi semptomlarına giderek daha fazla benzeyen teşhis edilmemiş Lewy cisimcikli demans (LBD) hastalığından muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.



Ünlü aktörün eşi Susan Schneider, Robin Williams'ın ölümünün ardından bilimsel bir dergi olan Neurology için 'Kocamın beyninin içindeki terörist' başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazıda, hastalığın 'nöronlara ve nörotransmitterlere çok fazla zarar vermesinden dolayı aslında beyninde kimyasal bir savaş gerçekleştiğini söylemenin mümkün' olduğunu belirtmişti.