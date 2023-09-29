Rol arkadaşı Meghan Markle'ın fotoğraflarını silmek zorunda kaldı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.
Markle'ın diziden rol arkadaşı Patrick J. Adams, oyuncunun daha hiç görülmemiş kamera arkası görüntülerini yayınladı. Ancak Adams'ın kısa sürede fotoğrafları silmesi dikkat çekti.
Oyuncunun paylaştığı karelerde Markle, kanepeye uzanırken, şehir manzarasının yanında poz verirken ve şemsiye altında dururken görüntüleniyor. Oyuncu, Hollywood grevi dolayısıyla paylaşımlarını silmek zorunda kaldığını belirtti.
SAG-AFTRA'nın mücadelesi devam ederken Suits dizisiyle ilgili paylaşım yapmasının yanlış olduğunu belirten oyuncu "İnanılmaz derecede üzgün olduğum utanç verici bir dikkatsizlikti. Beni burada nazikçe ve hızlı bir şekilde düzeltenlere çok minnettarım ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda mücadeleye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
SAG-AFTRA üyelerinin, grev esnasında sosyal medya üzerinden film, dizi vb. projelerinin tanıtımını yapmaları yasak.
ANLAŞMAYA VARILDI
ABD'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona erdi.
Ön anlaşma, diğer sendika üyelerinin de onayı için 2-9 Ekim arasında oylamaya sunulacak.
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