Rubato'nun solistine 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Üsküdar’da 2020 yılında kız arkadaşı B.Y'ye karşı yedi suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un davasında savcılık, mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, Arkun'un iki suçtan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, beş suçtan ayrı ayrı beraat etmesi talep edildi.



Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, tarafların uzlaşamadığına dair mahkemeye rapor geldiğini söyledi.



Savcı esas hakkındaki mütalaasında müşteki B.Y. ile sanık Arkun'un 4 Mayıs 2020 tarihinde tartıştıklarını belirtti.



Tarafların ilişkilerinde yaşadıkları gerginlik nedeniyle tartışıp sanık Arkun'un müşteki B.Y.'yi yaraladığının sabit olduğu kaydedilen mütalaada, olaydan sonraki gün müşteki B.Y.'nin hastanede sanık olmaksızın muayene gördüğü belirtildi.



Müştekinin cep telefonu ve bilgisayarının sanık tarafından zapt edildiği iddiasına ilişkin de HTS kayıtlarının incelemesinde olağanüstü bir kesintinin olmaması ve B.Y.'nin olaydan sonra hemen video çekebileceği gibi hususlar belirtildi.



Cinsel saldırı iddialarının sanık tarafından reddedilmesi ve tanık tarafından doğrulanmadığı da hatırlatılan mütalaada, incelenen mesajlarda sanığın müştekiyi tehdit ve şantaj anlamı barındıracak eyleminin tespit edilemediği belirtildi.

BEŞ SUÇTAN AYRI AYRI BERAATİ İSTENDİ



Mütalaada sanık Arkun'un ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından bir yıl üç aydan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Mütalaada sanık Arkun'un ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından ayrı ayrı beraati talep edildi.



İDDİANAME

Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor. İddianamede Arkun'un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.