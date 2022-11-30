Rus milyarder Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaptırımlarla karşı karşıya kalan dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladığı ortaya çıktı. Rus milyarder yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeyecek.

Rus milyarder Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladı

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Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul’da

Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul’da

Roman Abramoviç'in boğazda yalı aldığı iddialarının aksine kiralama yaptığı ortaya çıktı.

ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; Abramoviç’in İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi.

“KİRA BEDELİ 50 BİN DOLAR”

Abramoviç, yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeme yapacak.

Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.

Rus milyarder Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladı - 1

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