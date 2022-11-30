Rus milyarder Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladı

Roman Abramoviç'in boğazda yalı aldığı iddialarının aksine kiralama yaptığı ortaya çıktı.



ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; Abramoviç’in İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi.



“KİRA BEDELİ 50 BİN DOLAR”



Abramoviç, yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeme yapacak.



Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.

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