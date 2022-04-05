Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'ta

Roman Abramoviç'in 21 Mart'tan bu yana Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde bekleyen Bermuda Adaları bayraklı yatı buradan Yalıkavak açıklarına geldi.



Bölgedeki bir marinanın yakınlarına demirleyen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.



Hareketliliğin yaşayan yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla yakındaki marinaya gitti. Yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi.