Russell Brand hakkındaki skandal iddialar sonrası iki işinden istifa etti

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddiaları gündem oldu.

Dört kadın 2006 ile 2013 yılları arasında İngiliz aktörün kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.