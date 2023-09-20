Russell Brand hakkındaki skandal iddialar sonrası iki işinden istifa etti

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddiaları gündem oldu.
Dört kadın 2006 ile 2013 yılları arasında İngiliz aktörün kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.
İKİ İŞTEN AYRILDI
48 yaşındaki ünlü aktör iddiaları reddedip ve ilişkilerinin "her zaman rızaya dayalı" olduğunu söylese de One Arm Bandit ve Mayfair Film Partnership Limited'den ayrıldı.
Brand'in şirketlerin direktörlüğü görevine son verildiği, Birleşik Krallık'taki tüm şirketlerin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan Companies House web sitesinde doğrulandı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan İngiliz medyası, iddia sahibi kadınların polise şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken İngiliz polisi harekete geçti.
Hem gazeteye hem de TV’ye konuşan ve tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getiren kadınların kimliği açıklanmazken, İngiliz polisi bir açıklama yaptı. İngiliz polisi, Brand’i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.
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