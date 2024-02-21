Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

Gladyatör filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, son yıllarda uzun sakalları ve fiziksel görünümünün değişimiyle gündeme geliyordu.
59 yaşındaki Avustralyalı aktör, rol aldığı filmlerde de sakallarından vazgeçmiyordu.
"2019'DAN BERİ İLK TIRAŞ"
Oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
5 yıl sonra ilk kez tıraş olan oyuncu, yeni görünümünü gözler önüne serdi. Crowe "2019'dan beri ilk tıraş” diyerek bu kareyi paylaştı.
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