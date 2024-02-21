Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, beş yıl sonra ilk kez tıraş oldu. Aktör yeni halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

Gladyatör filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, son yıllarda uzun sakalları ve fiziksel görünümünün değişimiyle gündeme geliyordu.

59 yaşındaki Avustralyalı aktör, rol aldığı filmlerde de sakallarından vazgeçmiyordu.

Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti - 1

"2019'DAN BERİ İLK TIRAŞ"

Oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

5 yıl sonra ilk kez tıraş olan oyuncu, yeni görünümünü gözler önüne serdi. Crowe "2019'dan beri ilk tıraş” diyerek bu kareyi paylaştı.

Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti - 2

Oyuncunun paylaşımına "Yakışıklı yüzünü saklamamalısın", "20 yaş daha genç görünüyorsun" ve "Değişim güzeldir" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncunun yeni bir film projesi için sakallarını kestirmiş olabileceği belirtildi.

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