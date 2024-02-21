Eski halinden eser yok! Russell Crowe 5 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

"2019'DAN BERİ İLK TIRAŞ"



Oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

5 yıl sonra ilk kez tıraş olan oyuncu, yeni görünümünü gözler önüne serdi. Crowe "2019'dan beri ilk tıraş” diyerek bu kareyi paylaştı.