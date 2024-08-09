Rüştü Onur Atilla "İngiliz Anahtarı" filminde başrolde

Şu sıralar şarkıcı Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla'nın yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu "İngiliz Anahtarı" adlı filmde rol alacak.

Yapımcılığını Leman Kurtcan‘ın üstlendiği komedi filmini Meltem Çitci kaleme alıyor. Onur Öğden’in yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Rüştü Onur Atilla, “Recep Usta” rolünü canlandıracak.

Filmde başlıca rolleri Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Nilgün Belgün, Hakan Meriçliler, Burak Topaloğlu ve Ayşegül Ünsal paylaşıyor.

FİLMİN KONUSU



“İngiliz Anahtarı”, işini sevmeden yapan beceriksiz tesisatçı Recep Usta‘nın, tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşmesini konu alıyor. Film eylül ayında sete çıkacak.

