Ryan Reynolds ile Blake Lively, bir etkinliğe daha katılmama kararı aldı

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala bu yılda ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Hollywood'un gözde çifti Ryan Reynolds ile Blake Lively'nin bu yıl etkinliğe katılmayacağı açıklandı.

NEDEN KATILMAYACAKLAR?



Blake Lively, Bizimle Başladı Bizimle Bitti filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen Lively ile Baldoni bir süredir Hollywood dünyasının gündeminde.



Dava sürecindeki açıklamaları nedeniyle prestiji sarsılan Blake Lively bazı kesimlerin tepkisini çekti. Lively ile eşi Ryan Reynolds'ın bu nedenle Met Gala'ya katılmayacağı iddia edildi.

TMZ'nin haberine göre, ünlü çift dava süreci başlamadan Met Gala'ya katılmama kararı almış. Çift, 2022'den beri Met Gala'ya katılmadı.

